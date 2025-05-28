Вассер: Наша цель – сохранить набранный темп

В Ferrari довольны достигнутым в последних гонках прогрессом и хотели бы закрепить его в Барселоне…

Фредерик Вассёр, руководитель команды: «Позади первая треть сезона, впереди Гран При Испании на хорошо знакомой всем гонщикам и командам трассе.

Мы приезжаем в Барселону после двух позитивных гонок, а на последнем этапе в Монако мы прибавили и в квалификации. Поэтому в этот уик-энд наша цель – сохранить набранный темп.

На этом этапе вступят в силу более строгие тесты на гибкость переднего антикрыла, что тоже нужно учитывать».

Источник