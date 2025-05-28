Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Известный украинский боксер Александр Усик обратился к школьникам, которых могут пытаться завербовать спецслужбы России:

«Я решил обратиться к вам не просто как спортсмен, а как человек, который знает, что настоящая сила – это умение оставаться верным себе и своей родной земле, своей семье.

Сегодня российские спецслужбы хотят вашими руками нанести вред Украине. Не ведитесь на их уловки, не позволяйте превратить вас в оружие против своей Родины. Быть крутым – это иметь голову на плечах. Если вас вербуют поджогами, терактами, просят куда-то перенести неизвестные пакеты – сразу сообщайте своим родителям, учителям, обращайся в СБУ и нац. полиции. Так вы защитите себя и своих близких.

Будьте умными, сильными и не давайте никому себя использовать. Мы – украинцы, и мы всегда победим».

ВИДЕО. Усик обратился к школьникам. Это касается спецслужб рф

sport.ua