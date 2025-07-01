Тренер Дюбуа: «Мы полностью разбиты и разочарованы. Бог забрал это у нас»

Getty Images/Global Images Ukraine. Дон Чарльз

Тренер Даниэля Дюбуа Дон Чарльз вспомнил первый бой против объединенного чемпиона мира Александра Усика.

«Мы были сумасшедшие, потому что тогда считали, что готовы к бою. На самом деле это не было так. Я тогда только начал работать с Даниэлем, а сейчас посмотрите, чего мы достигли.

После первого боя с Усиком мы были полностью разбиты и разочарованы, ведь искренне верили, что сделали достаточно для победы, но на самом деле это не так. Бог забрал у нас победу в Польше, показал, что мы еще не готовы. Сейчас все изменится», – сказал Чарльз.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua