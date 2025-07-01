Бриаторе ведёт переговоры с Mercedes по поводу Боттаса

Валттери Боттас уже по ходу сезона может неожиданно вернуться за руль гоночной машины, причём речь о машине Alpine F1.

По информации издания The Race, Флавио Бриаторе обратился к команде Mercedes, с которой финн сотрудничает в качестве резервного пилота, с вопросом, можно ли рассчитывать на услуги Боттаса. Они могут потребоваться, если в заводской команде концерна Renault примут решение заменить Франко Колапинто, который, похоже, доверия не оправдывает.

После добровольной отставки Оливера Оукса с поста руководителя Alpine F1, с мая командой фактически руководит 75-летний Бриаторе. Хотя его переговоры с Mercedes по поводу Боттаса носят лишь предварительный характер, и до каких-то конкретных решений ещё далеко, сам факт наводит на мысль, что в Alpine действительно не исключают такого развития событий.

Боттас, оставшись без контракта на 2025 год, никогда не скрывал, что хотел бы вернуться в Формулу 1, и его менеджмент уже ведёт переговоры с Cadillac F1 – опытный финн считается одним из основных претендентов на место в будущей заводской команде General Motors. Но если в услугах опытного финна заинтересованы и в Alpine, это явно повышает шансы Валттери, тем более что команда из Энстоуна в следующем году получит силовые установки Mercedes.

The Race, ссылаясь на свои источники, пишет, что в Mercedes не видят никаких препятствий для достижения договорённостей с Alpine по поводу Боттаса. В настоящее время эта команда находится на последнем месте Кубка конструкторов, набрав за 11 этапов лишь 11 очков, причём все они заработаны Пьером Гасли. Её ближайшим соперником является Sauber, у которой в два с лишним раза очков больше, и Бриаторе, разумеется, подобная ситуация совершенно не устраивает.

Вот его слова из вчерашнего пресс-релиза Alpine: «К сожалению, мы всё больше отстаём от наших прямых соперников в Кубке конструкторов, проведя ещё одну гонку без очков. Честно говоря, уровень результатов всё больше беспокоит…»

Зная решительный характер Флавио Бриаторе, вполне можно предположить, что в этой ситуации он задумал очередные перестановки в составе команды и готов сделать ставку на Боттаса, ведь за плечами финна 246 Гран При, из которых он выиграл десять. По крайней мере, Валттери всегда отличало глубокое понимание технических вопросов, и его опыт позволит Alpine точнее разобраться в сильных и слабых местах шасси A525, что ещё более важно в контексте подготовки к 2026 году.

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