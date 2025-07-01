Уимблдон. Марта Костюк против Вероники Эрьявец в первом круге: анонс матча

Украинская теннисистка Марта Костюк стартует на турнире в Великобритании. Матч против словенки Вероники Эрьявец откроет игровой день на Корте №16 (начало в 13:00 по Киеву).



Дата рождения: 28/06/2002 (22 года)

Место рождения: Киев, Украина

Рост: 175 см

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: 1 (2023 – Austin)

Высший рейтинг WTA: 16 (17/06/2024)

Побед/Поражений за карьеру (на 01/07/2025): 231/142

Призовые за карьеру: $5,964,368



Дата рождения: 30/12/1999 (25 лет)

Место рождения: Постойна, Словения

Рост:

Играет: правой рукой (двуручный бэкхэнд)

Титулы WTA: –

Высший рейтинг WTA: 141 (31/03/2025)

Побед/Поражений за карьеру (на 01/07/2025): 254/151

Призовые за карьеру: $424,872

• Подписывайтесь на наш теннисный Telegram, чтобы не пропустить трансляцию матча c участием Марты Костюк

H2H: 0-0

История на турнире

Марта Костюк – 8/6 | Костюк пятый год подряд выступает в основной сетке Уимблдона. Два предыдущих сезона украинка доходила до третьего круга.

Вероника Эрьявец – 0/1 | Эрьявец дебютирует в основе травяного “мэйджора”. В прошлом году она проиграла на старте квалификации.

Выступления на траве (на 01/07/2025):

Марта Костюк – 16/18 (0/2 в этом году)

Вероника Эрьявец – 3/1 (3/0 в этом году)

Выступления в сезоне 2025 (без учета Уимблдона)

Марта Костюк – 17/14

Grand Slam – 2/2 | Australian Open – R3, Roland Garros – R1

WTA 1000 – 14/6 | Доха – 1/4, Дубай – R2, Индиан-Уэллс – R3, Майами – R4, Мадрид – R4, Рим – R4

WTA 500 – 0/5 | Брисбен – R2, Аделаида – R1, Мерида – R1, Берлин – R1, Бад-Гомбург – R1

Billie Jean King Cup – 1/1

Вероника Эрьявец – 14/14

Grand Slam – 5/2 | Australian Open – R1, Roland Garros – FQR

WTA 125 – 6/6 | Канберра – QR1, Анталия – R2, Анталия – 1/2, Анталия – R1, Макарска – R1, Градо – 1/4

ITF WTT – 3/6 | Порту – R1, Лешно – 1/2, Трнава – R1, Трнава – R1, Висбаден – R1, Прага – R1

Последние 5 матчей:

Марта Костюк – П, П, П, П, В

Вероника Эрьявец – В, В, В, П, В

Национальный фактор:

Марта Костюк – 4/0 | Костюк предыдущий раз против теннисистки из Словении играла в 2022 году на турнире WTA в Гранби, где победила Тамару Зиданшек.

Вероника Эрьявец – 5/0 | Эрьявец все матчи с украинками провела на турнирах ITF. В прошлом сезоне она обыграла Надю Колб в Порту.

• Марта Костюк проведет 224-й матч в основной сетке на турнирах WTA-тура. На ее счету 119 побед (53%).

• Вероника Эрьявец проведет 4-й матч в основной сетке турнира на уровне WTA-тура. На ее счету нет ни одной победы.

• Марта Костюк проведет 49-й матч в основной сетке на турнире Grand Slam. На ее счету 27 побед (56%).

• Вероника Эрьявец проведет 2-й матч в основной сетке на турнире Grand Slam и будет бороться за первую победу.

• Марта Костюк 22-й раз сыграет в первом круге турнира Grand Slam (пятый раз на Уимблдоне). Украинка 14 раз проходила во второй круг и четыре раза делала это на британском “мэйджоре”.

Ситуация перед матчем

Марта Костюк приехала на Уимблдон сыграв два травяных турнира в Германии, где уступила в обоих случаях уступила в первом круге девятой ракетке мира Эмме Наварро. Вероника Эрьявец, в свою очередь, играла до Уимблдона только на грунте, но немного разыгралась в квалификации, одержав три победы. Безусловно, опыт Марты в этом матче должен сыграть свою роль (для словенки это будет лишь второй матч в основе “мэйджора”) и эта соперница для нее хороший шанс войти в турнир, получив неплохой матч для раскачки.

В матчах с Наварро Марта местами выглядела очень хорошо, качественно атаковала, уверенно выходила к сетке, где она любит завершать розыгрыши, а местами казалось, что она впервые играет на траве – настолько некомфортно она чувствовала себя в розыгрышах. Для украинки будет главным найти баланс между этими двумя состояниями и тогда проблем в первом поединке для нее быть не должно.

Победительница этого матча получит 99 000 фунтов стерлингов призовых и 50 рейтинговых очков. Проигравшая – 66 000 фунтов стерлингов призовых и 10 рейтинговых очков.

>>>

btu.org.ua