Боруссия Д – Монтеррей. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного ЧМ

Последняя пара 1/8 финала клубного чемпионата мира. Победитель группы F дортмундская "Боруссия" сыграет с мексиканским "Монтерреем", вышедшего на эту стадию со второго места квартета E.

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Поединок пройдет в среду, 2 июля. Начало – в 04:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале Суспільне Спорт.

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Трансляція матчу Боруссія Дортмунд – Монтеррей Смотреть трансляцию

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