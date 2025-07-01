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Футбол

Боруссия Д – Монтеррей. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного ЧМ

Боруссия Д - Монтеррей. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного ЧМ

    • Последняя пара 1/8 финала клубного чемпионата мира. Победитель группы F дортмундская "Боруссия" сыграет с мексиканским "Монтерреем", вышедшего на эту стадию со второго места квартета E.

    Боруссия Д - Монтеррей. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного ЧМ

    1.69 4.00 5.10 Узнать больше

    Поединок пройдет в среду, 2 июля. Начало – в 04:00. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале Суспільне Спорт.

    Трансляция матча

    Боруссия Д - Монтеррей. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного ЧМ

    Боруссия Д - Монтеррей. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного ЧМ

    Боруссия Д - Монтеррей. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного ЧМ

    В эфире

    Боруссия Д - Монтеррей. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Клубного ЧМ

    Трансляція матчу Боруссія Дортмунд – Монтеррей Смотреть трансляцию

    Если у вас нет возможности смотреть видеоэфир – следите за ходом событий в игре с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Она доступна в матч-центре UA-Футбол.

    www.ua-football.com

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