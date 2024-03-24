Канселу: Я никогда не был плохим партнером по команде. Все истории Сити — ложь

Защитник отреагировал на критику Гвардиолы

Barca Blaugranes

Защитник "Манчестер Сити", который сейчас находится в аренде в "Барселоне", Жоау Канселу отреагировал на критику Гвардиолы. Ранее наставник горожан, по слухам, был недоволен реакцией португальца из-за того, что тот начал терять статус игрока стартового состава и поэтому создавал негативную атмосферу в коллективе.

Сам Жоау в интервью A Bola опроверг данную информацию и раскритиковал "Манчестер Сити" за слухи о нем:

"Было сказано много лжи! Я никогда не был плохим партнером по команде для них — можете спросить Аке или Рико Льюиса. У меня нет никакого комплекса превосходства или неполноценности по отношению к ним, но таково мнение тренера".

"Я остался, потому что это была неправда. Думаю, "Манчестер Сити" поступил со мной немного неблагодарно, когда они сказали это, потому что на протяжении своих лет там я был очень важным игроком".

"Меня нельзя было упрекнуть в моей преданности клубу, фанатам, и я всегда старался изо всех сил. Помню, когда на мой дом напали и ограбили, на следующий день я сыграл против "Арсенала" на "Эмирейтс".

"Эти вещи невозможно забыть. Я оставил свою жену и дочь одних дома, с ужасом. Люди запомнят лишь слова мистера Гвардиолы, который имеет гораздо большую власть, чем я, тогда как я предпочитаю держать язык за зубами".

"Некоторые вещи подтолкнули меня к тому, чтобы отправиться в аренду в "Баварию" в прошлом году. Я не жалею об этом даже если "Сити" выиграл Лигу Чемпионов. Я чувствую, что сделал правильный выбор и отправился в клуб, который действительно хотел меня, даже если перед этим я продлил свой контракт. Это был клуб, который многое мне дал за шесть месяцев там", — сообщил Канселу в откровенном интервью.

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