Украина вышла в финал отбора на Евро, новый контракт Лунина и тюрьма для Робиньо. Главные новости за 21 марта

Самые интересные новости за 21 марта, которые вы могли пропустить

Getty Images / Global Images Ukraine

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Сборная Украины одолела Боснию и Герцоговину и вышла в финал плей-офф отбора к Евро-2024

Подопечные Сергея Реброва сыграли один из важнейших своих матчей в этом году. В рамках полуфинала плей-офф отбора к Евро-2024 они приехали в гости к Боснии и Герцоговине и добыли путевку в финал. Стоит отметить, что сам матч складывался очень непросто и в первом тайме, как и в большей части второго, игроки сборной Украины демонстрировали не очень динамичный футбол, почти не создавая никакой опасности у чужих ворот.

Во втором тайме они даже пропустили гол, который записали как автогол Матвиенко. Впрочем, на последних минутах замены Реброва сработали и Роман Яремчук отметился голом и голевой передачей. Второй гол забил Артем Довбик. Вырванная на характере победа и Украина в финале.

Исландия прошла Израиль и сыграет против Украины в финале отбора

Сборная Исландии несколько неожиданно разгромила Израиль в своем матче полуфинале отбора к Евро-2024. Именно они составят конкуренцию украинцам в решающем матче, в котором и решится судьба путевки в Германию.

Казалось, что это будет достаточно ожидаемый матч после того, как израильтяне открыли счет с пенальти, а итоговое удаление в составе хозяев и мощная и смелая игра от исландцев позволили им перевернуть все с ног на голову. В итоге разгром 4:1, в финале Украина встретится именно с островной европейской державой.

"Реал" подготовил новый контракт для Лунина

"Реал" намерен продлить сотрудничество с украинским голкипером клуба Андреем Луниным, пишет инсайдер Фабрицио Романо. Согласно данным журналиста, мадридцы уже подготовили новый контракт для украинца. Текущее соглашение 25-летнего кипера истекает в июне 2025 года. "Реал" хочет, что Лунин остался. Это будет зависеть от решения Андрея, но клуб и главный тренер ему доверяют, пока ждут возвращения Тибо Куртуа.

Лидер "Арсенала" Букайо Сака травмировался в лагере сборной Англии

Вингер "Арсенала" и сборной Англии Букайо Сака покинул расположение национальной команды перед товарищескими матчами. Сака прибыл на "St. George's Park" с травмой и не смог принять участие в тренировках. На его место Гарет Саутгейт, главный тренер сборной, вызвал полузащитника "Манчестер Юнайтед" Кобби Мейну.

Робиньо приговорен к девяти годам тюремного заключения за изнасилование

Бывший нападающий мадридского "Реала" и "Милана" Робиньо проведет 9 лет в бразильской тюрьме. Такое решение принял Верховный суд Бразилии. Об этом сообщает Sky Sports. Робиньо был приговорен итальянским судом к девяти годам заключения за участие в групповом изнасиловании в 2013 году во время своих выступлений за "Милан". Приговор был вынесен в 2017-м году. 40-летний экс-футболист, в свою очередь, отрицает какие-либо правонарушения и настаивает, что его сексуальные отношения с женщиной в ночном клубе были совершены по взаимному согласию.

После озвученного приговора Робиньо сбежал от правосудия в родную Бразилию, законодательство которой запрещает экстрадицию своих граждан. Однако в феврале 2023-го министерство иностранных дел Бразилии получило запрос из Италии о том, чтобы он отбыл девятилетнее наказание в бразильской тюрьме. Большинством голосов (9 против 2) судебная коллегия латиноамериканской страны удовлетворила этот запрос, чтобы избежать дипломатического конфликта с Италией.

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