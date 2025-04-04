Чеферин против расширения ЧМ-2030: Это плохая идея

Президент УЕФА Александер Чеферин выступил против инициативы ФИФА по увеличению количества участников Чемпионата мира 2030 года.

"Для меня это предложение было еще более неожиданным, чем для вас. Я думаю, что это плохая идея: это плохая идея для самого Чемпионата мира, и это плохая идея для наших отборочных матчей. Поэтому я не поддерживаю ее. Я не знаю, откуда она взялась, но странно, что мы ничего не знали до этого предложения на Совете ФИФА", – заявил Чеферин.