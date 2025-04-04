Перспективный супертяж намерен провести следующий бой на стадионе клуба АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine. Фабио Уордли

Перспективный и непобежденный супертяж Фабио Уордли (18–0–1, 17 КО) планирует провести следующий бой на стадионе футбольного клуба «Ипсвич».

Руководство английской команды подало заявку на проведения боксерского мероприятия. Соперник британца пока не сообщается – изначально Уордли планировал выйти на ринг против чемпиона мира Кубрата Пулева, но этот бой сорвался из-за финансовых разногласий.

Боксер давно болеет за «Ипсвич» и неоднократно посещал матчи с участием любимой команды. Следующим оппонентом Фабио станет кто-то из американцев – либо Майкл Хантер, либо Джаред Андерсон.

Последний раз британец выходил на ринг в октябре прошлого года, когда уже в первом раунде нокаутировал соотечественника Фрейзера Кларка.

sport.ua