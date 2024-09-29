«Горжусь им». Эксчемпион мира оценил шансы Дюбуа против Усика и Фьюри

Getty Images/Global Images Ukraine. Даниэль Дюбуа

Бывший чемпион IBF в полусреднем весе Келл Брук оценил шансы Даниэля Дюбуа (22-2, 21 KO) в возможных поединках против украинца Александра Усика (22-0, 14 КО) и британца Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО):

«Конечно, Дюбуа может победить и Усика, и Фьюри. Он только что победил Энтони Джошуа. Он вписал свое имя в число лучших боксеров мира. Он стал мультимиллионером за одну ночь, и я горжусь им. Он сделал себя после того боя. Теперь у него матч-реванш за большие деньги. Все лучшие ребята соберутся посмотреть на него».

Напомним, в ночь с 21 на 22 сентября 2024 года состоялся бой британских боксеров в супертяжелом весе Энтони Джошуа – Даниэль Дюбуа. В 5-м раунде Дюбуа нокаутировал своего соперника, до этого трижды отправив его в нокдаун.

sport.ua