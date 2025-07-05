Известный боксер арестован за связи с картелем и торговлю оружием

Боксер Хулио Сесар Чавес-младший оказался в тюрьме всего через несколько дней после боя с Джейком Полом.
Как сообщает Fox 11 LA, его арестовали сотрудники иммиграционной полиции в Калифорнии.
Чавеса задержали по подозрению в торговле оружием и связях с картелем.
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Ордер на арест был выдан из-за его возможной причастности к организованной преступности и торговле оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.
Представитель Министерства внутренней безопасности заявил, что Чавес был признан угрозой для общественной безопасности.
Вскоре Чавес-младший будет депортирован в Мексику.