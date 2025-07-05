Известный боксер арестован за связи с картелем и торговлю оружием

Instagram. Джейк Пол и Хулио Сесар Чавес-младший

Боксер Хулио Сесар Чавес-младший оказался в тюрьме всего через несколько дней после боя с Джейком Полом.

Как сообщает Fox 11 LA, его арестовали сотрудники иммиграционной полиции в Калифорнии.

Чавеса задержали по подозрению в торговле оружием и связях с картелем.

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Ордер на арест был выдан из-за его возможной причастности к организованной преступности и торговле оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

Представитель Министерства внутренней безопасности заявил, что Чавес был признан угрозой для общественной безопасности.

Вскоре Чавес-младший будет депортирован в Мексику.

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