Арон: Каждый километр за рулём имеет значение

В пятничных тренировках Гран При Великобритании команда Sauber работала с тремя гонщиками – в первой на трассу выезжал Пауль Арон, дебютировавший за рулём Формулы 1 в официальной сессии. Во второй сессии эстонского гонщика сменил Нико Хюлкенберг.

Габриэль Бортолето отработал обе тренировки и рассказал, что большую часть дня посвятил работе с балансом машины.

Габриэль Бортолето (13-й): «В целом, позитивный день. Мы сосредоточились на работе с балансом машины, и я был доволен направлением, которое мы выбрали.

В Сильверстоуне приятно пилотировать машину Формулы 1, ведь это настоящая трасса. Правда условия были достаточно сложные из-за сильного и непредсказуемого ветра. На отдельных участках он был попутным, что затрудняло правильное расположение машины перед поворотом. Вечером мы постараемся скорректировать настройки, чтобы лучше выступить в субботу».

Нико Хюлкенберг (17-й): «Довольно необычная пятница для меня, так как я смог оценить тренировки как в кокпите, так и из-за пределов машины. Сегодня был сильный порывистый ветер – не самые приятные ощущения за рулём, но все в равных условиях.

Я был вполне доволен машиной, как только сел за руль во второй тренировке. Учитывая все обстоятельства, мы неплохо провели сессию и заложили прочную основу для дальнейшего продвижения вперёд. Нужно сохранять максимальную концентрацию и продолжать работать».

Пауль Арон (17-й в первой сессии): «Я рад, что полностью выполнил намеченную программу и внёс свой вклад в работу команды в этот уик-энд. В конце мне удалось проехать круги на шинах Soft, и это было здорово.

Я горжусь тем, что предоставил команде полезную информацию, и чувствую, что тренировка получилась полезной для обеих сторон. Каждый километр за рулём машины Формулы 1 имеет значение, особенно когда молодой гонщик пытается найти место на стартовой решётке. Конечно, был и прессинг, но он сделал тренировку ещё более особенной.

После того, как я увидел, какие сложные условия на трассе, я постоянно напоминал себе главное правило первой тренировки: не разбить машину. До этого я всего один день работал на симуляторе с машиной Sauber, поэтому был сосредоточен на том, чтобы выполнить план и избежать неприятностей».

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