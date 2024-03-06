Макс Ферстаппен: Мой отец не лжец, это точно

В Бахрейне Йос Ферстаппен призвал Хорнера уйти в отставку, иначе это разрушит команду. В среду в Джидде Макса спросили, что он думает о словах отца.

Макс Ферстаппен: «Я – гонщик, я не знаю, что происходит наверху. Моя задача по контракту – добиваться максимальных результатов. Именно на этом я и сосредоточусь.

В Бахрейне все говорили о том, что нужно оставить происходящее позади, и я надеюсь провести здесь более спокойный уик-энд.

Йос сказал то, что думает. Для меня не имеет большого значения – быть на той или другой стороне, я сосредоточен на результатах. Как сыну своего отца, мне было бы странно быть на другой стороне, но я не хочу говорить о происходящем за пределами трассы – у нас отличная машина, мы надеемся на отличный год.

Я не всегда соглашался с тем, что происходит в Формуле 1, но обо всём можно договориться. Всегда можно найти компромисс, даже если вы не согласны.

Судя по тому, что я знаю ещё по картингу, мой отец очень откровенен. Он не лжец, это точно.

Переход в Mercedes? Мы не можем предвидеть будущее. Не думаю, что кто-то мог предугадать, что Льюис перейдет в Ferrari. Так и в моей жизни. Ты никогда не знаешь, что происходит, что предстоит испытать, что происходит вокруг и может повлиять.

Никогда нельзя на 100% утверждать, что все будет именно так. И я отношусь к своей жизни именно так, но и не думаю об этом слишком много. Я расслаблен и спокоен. Как я уже говорил, я очень счастлив в команде. Результаты налицо, нет никаких причин уходить».

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