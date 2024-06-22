Марио Изола: Одного пит-стопа не будет

В Барселоне многое зависит от эффективности шин, которая отчасти определяется погодой, а утром в воскресенье ожидается дождь…

Марио Изола, Pirelli: «Ещё одна очень плотная квалификация с минимальными интервалами, несколько команд и гонщиков в тот или иной момент казались быстрейшими. Гонщики сразу четырёх команд – Red Bull, Ferrari, Mercedes и теперь McLaren – завоевали право стартовать с поула в этом сезоне.

На трассе, которая очень требовательна ко всему комплексу "шасси — двигатель — шины", прирост производительности год от года действительно впечатляет. Сегодняшнее время поула почти на секунду быстрее прошлогоднего.

Что касается использования шин в гонке, нужно учитывать значительное снижение температуры асфальта – сегодня она была примерно на десять градусов ниже, чем вчера днем. Завтра этот фактор может сыграть свою роль, ведь утром возможен дождь.

В сухую погоду лучшими характеристиками обладают составы Medium и Soft. На бумаге самая быстрая стратегия предполагает использование двух комплектов C3 и одного C2. Стратегии одного пит-стопа не будет – она слишком медленная, а вот идея гонки с четырьмя сменами шин не так уж далека от реальности: она всего на несколько секунд медленнее, чем гонка с двумя пит-стопами».

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