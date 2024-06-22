Лондон. Пол и Музетти поспорят за дебютный титул ATP на траве

Результаты полуфиналов на турнире ATP 500 в Великобритании

Лондон, Великобритания • 17-23 июня • трава • €2,411,390

Действующий чемпион: Карлос Алькарас (Испания)

Сетки турнира: квалификация • одиночный разряд • парный разряд

Томми Пол (США, 5) — Себастьян Корда (США)

Лоренцо Музетти (Италия) — Джордан Томпсон (Австралия) 6:3, 3:6, 6:3

Томми Пол одержал вторую победу в шести матчах против Себастьяна Корды и взял реванш за поражение на прошлой неделе в четвертьфинале турнира ATP 250 в Хертогенбосе. Американец сыграет шестой финалв Туре и попробует выиграть третий титул. Год назад Пол уже играл в финале на траве в Истборне и потерпел поражение.

Лоренцо Музетти во второй раз в этом году обыграл Джордана Томпсона (победил на старте сезона в Аделаиде) и проведёт третий финал в карьере. В 2022 году итальянец выиграл титулы на турнирах ATP 250 в Гамбурге (грунт) и Неаполе (хард).

Томми Пол и Лоренцо Музетти ранее не играли друг против друга.

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