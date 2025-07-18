Анастасия Соболева вышла в полуфинал ITF в Чехии

Украинская теннисистка Анастасия Соболева, занимающая 233-ю строчку в рейтинге WTA, успешно преодолела стадию четвертьфинала на грунтовом турнире ITF W75 в чешском городе Оломоуц. Как сообщает пресс-служба соревнований, для спортсменки это первый выход в полуфинал за последние три месяца и уже третий в текущем сезоне. Материал подготовила редакция euro.com.ua

В третьем раунде турнира Соболева встретилась с чешской теннисисткой Петрой Седлачковой, которая пробилась в основную сетку через квалификацию. В напряженном поединке, длившемся 1 час 54 минуты, украинка одержала победу в двух сетах со счетом 7:5, 7:5. Этот матч стал для соперниц первой официальной встречей.

«Это был действительно непростой матч. Я рада, что смогла выиграть в двух партиях. Каждая игра в Оломоуце дается нелегко, но я настроена бороться дальше», — поделилась впечатлениями после победы Анастасия Соболева в комментарии организаторам турнира.

В полуфинале Соболева встретится с седьмой ракеткой турнира — румынской теннисисткой Габриэлой Ли, которая сейчас занимает 323-ю позицию в мировом рейтинге. Для украинской спортсменки это уже третий полуфинал в 2025 году, однако предыдущий подобный результат она показывала три месяца назад. На пути к этой стадии Анастасия ранее обыграла Самиру Де Стефано и Луцию Гавличкову.

Теперь Соболева продолжает борьбу за второй финал сезона, что может укрепить её позиции в рейтинге WTA и дать додаткові рейтингові очки в рамках серії ITF. Следить за результатами украинской теннисистки можно на официальных страницах турнира и в спортивных новостях.

Напомним, мы также писали о том, что Ястремская играет в четвертьфинале.