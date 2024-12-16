Рейтинг ATP. Овчаренко вновь обновил личный рекорд, Сачко поднялся на три позиции

Позиции украинцев в обновлённом рейтинге Ассоциации теннисистов профессионалов



Александр Овчаренко остается первой ракеткой Украины и на этой неделе вновь обновил свой личный рекорд, поднявшись на 310-е место (+1).

Вадим Урсу в обновленном рейтинге сохранил за собой 384-е место (+15), а Виталий Сачко поднялся на 387-е место (+3).

Ухудшили свое положение Юрий Джавакян – 510-е место (-7) и Эрик Ваншельбойм – 532-е место (-1).

• Календарь турниров украинских теннисистов (ATP/ITF)

В национальном парном рейтинге лидерство удерживает Денис Молчанов, который на этой неделе занимает 102-е место. Виталий Сачко остался на 202-й позиции в парном рейтинге АТР, а Владислав Манафов занимает 237-е место (+1).

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