Ига Швёнтек – о предстоящем матче против Чжэн Циньвэнь в Индиан-Уэллс: “Мне надо извлечь для себя уроки из нашей предыдущей встречи”

Вторая ракетка мира Ига Швёнтек поделилась ожиданиями от своего поединка в Индиан-Уэллс против китаянки Чжэн Циньвэнь, которой она в прошлом году уступила в полуфинале Олимпийских игр.



Свой комментарий относительно предстоящего четвертьфинала на турнире WTA 1000 в Калифорнии полька давала еще до завершения матча Чжэн Циньвэнь – Марта Костюк. Напомним, что девятая ракетка мира обыграла украинку в двух сетах.

“Кто бы из теннисисток не вышел в четвертьфинал этого турнира, заслуживает добраться до этого этапа, – сказала Швёнтек, – С ними обеими мне бы было сложно играть. Если это будет Циньвэнь, то мне надо вынести для себя уроки из нашего последнего матча [полуфинал ОИ в Париже, где выиграла Чжэн]. Больше мы после того не играли, а прошло уже немало времени. Поэтому мне еще надо будет посмотреть, как она играет сейчас. С Костюк мы играли несколько раз в прошлом сезоне, а также вместе тренировались, поэтому я знаю, как она играет.

Думаю, что ситуация для меня в принципе такая же, потому что с обеими я играла еще в прошлом году, поэтому стоит подготовиться тактически. Думаю, и Чжэн, и Костюк, любят добавлять топ-спин и диктовать условия на корте, поэтому мне надо будет подготовить свою тактику. То есть, я буду готовиться так же, как и к любому другому матчу. Однозначно, это будет испытание для меня”.



btu.org.ua