“Это очень жестоко”. Новака Джоковича несколько раз стошнило во время матча против Янника Ганфманна в Шанхае

Сербский теннисист Новак Джокович испыватывал не только игровые проблемы во время своего вчерашнего матча в Шанхае.



В третьем круге «Мастерса» серб играл с немцем Янником Ганфманном. Джокович победил со счетом 4:6, 7:5, 6:3. Матч продолжался 2 часа 42 минуты. Во втором сете Джокович несколько раз стошнило прямо на корте.

“Конечно, это одинаковые условия для всех игроков на корте, но это очень жестоко”, – сказал 38-летний Джокович после матча об условиях в Шанхае. “Это тяжело, когда день за днем влажность превышает 80 процентов, особенно для парней, которые играют днем в жару, под солнцем, это еще более жестоко”.

Напомним, позавчера французскому теннисисту Теренсу Атману стало плохо во время матча из-за жары. Также, из-за сильных судорог не смог доиграть свой поединок второй номер рейтинга АТР Янник Синнер.

Новак Джокович в четвертом круге турнира в Шанхае сыграет против испанца Жауме Мунара (№41 АТР).

