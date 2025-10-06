Арне Слот впервые проиграл три матча подряд. Ливерпулю нужен другой подход

Для "Ливерпуля" это была худшая неделя сезона. Поражения от "Кристал Пэлс" (1:2), "Галатасарая" (0:1) и "Челси" (1:2) резко изменили тон разговоров вокруг команды. Впервые в своей карьере Арне Слот проиграл три матча подряд — даже в "Фейенорде" или АЗ такого не случалось.

Этот "Ливерпуль" привык жить на грани. В 11 матчах сезона команда забила и пропустила 10 голов после 80-й минуты — большинство из них стали решающими.

"Ливерпуль" — "Борнмут" 4:2 (АПЛ): Кьеза 88, Салах 90+4;

"Ньюкасл" — "Ливерпуль" 2:3 (АПЛ): Нгумоха 90+10;

"Ливерпуль" — "Арсенал" 1:0 (АПЛ): Собослаи 83;

"Бернли" — "Ливерпуль" 0:1 (АПЛ): Салах 90+3;

"Ливерпуль" — "Атлетико" 3:2 (ЛЧ): ван Дейк 90+2;

"Саутгемптон" — "Ливерпуль" 1:2 (КЛ): Экитике 85;

"Кристал Пелес" — "Ливерпуль" 2:1 (АПЛ): Кьеза 87, Нкетия 90+7;

"Челси" — "Ливерпуль" 2:1 (АПЛ): Эстевао 90+5.

Поздние голы не были случайностью — это часть стиля: интенсивность, риск, контроль давления. Но теперь эти черты начали работать против "Ливерпуля".

Поражение на "Стэмфорд Бридж", где решающий мяч прилетел на 90+5-й минуте, стало логическим итогом накопившейся усталости.

"Ливерпуль" больше не похож на команду, которая задает ритм. После семи побед подряд — три поражения, потеря лидерства и первые вопросы к тренеру, который прошлым летом получил полмиллиарда на трансферы.

В поисках ответов Слот должен изменить подход к управлению командой

В прошлом сезоне "Ливерпуль" играл на пределе физических возможностей — и это работало. Сейчас — нет. Слот уже начал корректировать нагрузку: более тщательно контролирует игровое время и давление на ключевых игроков.

Его решения показывают готовность экспериментировать.

Против "Кристал Пэлс" он изменил структуру владения мячом, адаптируя ее под соперника. В Стамбуле неожиданно оставил Салаха вне стартового состава. А на "Стэмфорд Бридж" провел такую глубокую ротацию, что до финального свистка на своих исходных позициях остались только трое игроков.

Такой уровень вариативности — новый опыт для Слота. В Нидерландах он редко выходил за пределы стабильной основы. В Англии же соперники быстро научились его читать: одни глубоко садятся в оборону, другие атакуют рано и высоко. "Челси" совместил оба подхода — и это сработало.

Еще один фактор — трансферы. Десять игроков ушли, семеро пришли. Для тренера, который ценит структурную стабильность, это серьезное испытание. Команда пока выглядит разбалансированной: новички ищут свои роли, а старые лидеры — ритм.

"Ливерпуль" инвестировал в атаку, но источник проблем — фланги защиты

Милош Керкез перешел из "Борнмута" за 40 миллионов фунтов — трансфер, который должен был укрепить левый фланг и добавить динамики в переходы.

Но адаптация идет сложнее, чем ожидалось. Керкез часто опаздывает с решениями, теряет позицию и выглядит некомфортно под давлением.

Гэри Невилл в своем подкасте высказался резко:

"Если честно, Керкез похож на игрока молодежки. Да, у него есть потенциал, но сейчас он выглядит как наивный ребенок".

Оценка жесткая, но не безосновательная. Следующие недели в лагере сборной могут стать для Керкеза решающими — не только для восстановления физической формы, но и для возвращения уверенности, которую он потерял после тяжелого старта сезона.

Отсутствие Александра-Арнольда ударило по эффективности Салаха

Это обнажает более широкую проблему "Ливерпуля" — команда до сих пор не научилась строить атаки без классических фланговых связей.

Во времена Клоппа система выглядела стабильной: справа действовали Александер-Арнольд и Салах, слева — Робертсон и Диас.

Слот сохранил эту структуру в прошлом сезоне, но двое из четверых покинули клуб летом. Робертсон быстро уступил место Керкезу, который даже не в оптимальной форме, а на правом фланге остался только 33-летний Салах — последний носитель старой модели.

Именно он сильнее всех ощутил потерю партнера. Восемь лет рядом с Трентом — это было больше, чем тактическая схема: их игра держалась на взаимном ощущении пространства.

В прошлом сезоне Салах забил 27 голов в 29 матчах АПЛ, пока Александер-Арнольд не получил травму в марте. После этого — только четыре: два в конце того сезона, когда Трент успел вернуться, и два уже в этом сезоне (один с пенальти).

Без Трента Салах стал менее инстинктивным. Ему не хватает паса, который раскрывает фланг и снимает напряжение с его решений. ТАА создавал пространство и заставлял соперников делить внимание.

Теперь же Салах чаще получает мяч спиной к воротам и выглядит изолированным — даже в моментах, когда "Ливерпуль" контролирует игру.

Правый фланг — головная боль Арне Слота

Тренер до сих пор не нашел стабильного решения на позиции правого защитника. За два месяца он опробовал четырех игроков: Конора Брэдли, Жереми Фримпонга и двух номинальных полузащитников — Кертиса Джонса и Доминика Собослаи.

Ни один из них не повлиял ни на один гол в АПЛ. А Трент в прошлом сезоне создал девять — и эта разница ощущается везде: от креативности в атаке до ширины игры.

Фланги потеряли качество, поэтому "Ливерпуль" вынужден искать выход через центр. Именно для этого клуб подписал Флориана Вирца за небывалые деньги.

Но соперники быстро научились: они перекрывают каналы в центре, и Вирцу приходится бороться даже за то, чтобы просто дотронуться до мяча в финальной трети.

В матче на "Стэмфорд Бридж" немец создал лучший момент для Салаха, но тот упустил его ужасным ударом. А Вирц так и остается без голов и ассистов, отсюда и прозвище "007" — 0 голов, 0 ассистов, 7 матчей.

В матче с "Челси" Слот показал ментальность середняка

И это, возможно, главная проблема.

Когда арбитр добавил семь минут, Арне Слот явно не был в восторге. В этом сезоне он часто конфликтует с судьями, а здесь его раздражил избыток добавленного времени.

На 86-й минуте Слот выпустил опорника Эндо вместо МакАлистера, хотя имел в запасе Кьезу, который забил поздний гол в матче с "Кристал Пэлес", и более атакующего крайнего защитника Фримпонга.

Счет был 1:1. Создалось впечатление, что Слот больше боялся проиграть, чем стремился победить. Команда, привыкшая к "все или ничего" при Клоппе, получила сигнал о "синице в руках".

Результат оказался красноречивым: Эстевао забил на 90+5-й минуте, и "Ливерпуль" потерял очки. Слот, конечно, получил критику за свое решение с Эндо.

Когда Салах и ван Дейк подписывали новые контракты, они подтвердили амбиции выиграть все возможное. "Бороться за каждый трофей — это минимум для такого клуба, как Ливерпуль", — говорил Вирджил.

Обоим — 33 и 34 года, их контракты действуют до лета 2027-го. Время для достижения целей ограничено. Они продлили контракты, потому что рассчитывали, что новый тренер будет соответствовать их высоким амбициям.

Но решение Слота защищать ничью против "Челси" явно не гармонирует с максималистским мировоззрением лидеров. И это, возможно, самая большая проблема пост-клоповского "Ливерпуля".

Фото — Getty Images / Global Images Ukrainе

# КОМАНДА И В Н П З-П Очки

1

Арсенал 7 5 1 1 14-3 16 2

Ливерпуль 7 5 0 2 13-9 15 3

Тоттенхэм 7 4 2 1 13-5 14 4

Борнмут 7 4 2 1 11-8 14 5

Манчестер Сити 7 4 1 2 15-6 13 6

Кристал Пэлас 7 3 3 1 9-5 12 7

Челси 7 3 2 2 13-9 11 8

Эвертон 7 3 2 2 9-7 11 9

Сандерленд 7 3 2 2 7-6 11 10

Манчестер Юнайтед 7 3 1 3 9-11 10 11

Ньюкасл 7 2 3 2 6-5 9 12

Брайтон энд Хоув Альбион 7 2 3 2 10-10 9 13

Астон Вилла 7 2 3 2 6-7 9 14

Фулхэм 7 2 2 3 8-11 8 15

Лидс Юнайтед 7 2 2 3 7-11 8 16

Брентфорд 7 2 1 4 9-12 7 17

Ноттингем Форест 7 1 2 4 5-12 5 18

Бернли 7 1 1 5 7-15 4 19

Вест Хэм Юнайтед 7 1 1 5 6-16 4 20

Вулверхэмптон 7 0 2 5 5-14 2

