Рой Джонс объяснил, почему только один боксер в мире лучше Усика

Getty Images/Global Images Ukraine. Рой Джонс

Известный американский боксер Рой Джонс объяснил, почему Теренс Кроуфорд сейчас лучше Александра Усика.

«Кроуфорд поднялся чуть больше, чем Усик. Боксеры из низших дивизионов более техничны, чем боксеры из высших. Усик очень мастерский боксер в тяжелом весе, но Кроуфорду пришлось быть еще более мастерским – он начинал с легкого веса, а сейчас стал абсолютом во втором среднем. Он доминировал, и для этого нужно было много техники», – сказал Кроуфорд.

В ночь на 14 сентября на арене «Allegiant Stadium» в Лас-Вегасе (США) состоялся масштабный вечер бокса, главным событием которого стал бой за звание абсолютного чемпиона мира.

На ринге встретились представители второго среднего веса (до 76,2 кг) – обладатель титулов WBC, WBO, WBA и IBF из Мексики Сауль Альварес (63–2–2, 39 КО) и американец Теренс Кроуфорд (41–0, 31 КО). Представитель США одолел соперника по итогам 12 раундов напряженного противостояния, отобрал у мексиканца титулы чемпиона мира и стал первым боксером, который завоевал звание абсолюта в трех дивизионах.

sport.ua