Зак Браун: Оскар и Ландо отлично выступают весь сезон

По итогам Гран При Сингапура, где гонщики McLaren заняли 3-е и 4-е места, британская команда второй раз подряд завоевала Кубок конструкторов, но в этом году сделала это не в финале сезона, а за шесть этапов до его окончания.

Хотя между Ландо Норрисом и Оскаром Пиастри произошёл инцидент, который мог дорого обоим обойтись, это не испортило сегодняшний праздник руководству McLaren.

Зак Браун, исполнительный директор McLaren Racing: «Оскар и Ландо отлично выступали на протяжении всего сезона. Кубок конструкторов невозможно выиграть без двух замечательных гонщиков.

Как видите, мы позволяем им соперничать. Сегодня нам пришлось изрядно понервничать, однако они борются на трассе жёстко, но аккуратно, и оба нацелены на победы. Впереди ещё немало гонок, и я надеюсь, что оба ещё одержат немало побед.

После этого уик-энда мы всё проанализируем, как делаем это после каждого Гран При. Похоже, что в первом повороте также был контакт между машинами Макса Ферстаппена и Ландо, во всяком случае, это надо проверить, но наблюдать за тем, что происходило в первых поворотах, было очень интересно.

В общем, это пример жёсткой борьбы на трассе, но когда три или четыре машины едут очень плотной группой, то подобные инциденты возможны».

Андреа Стелла, руководитель команды: «У обоих гонщиков есть право соперничать и преследовать свои цели. Мы намерены сохранить этот подход. С каждой гонкой мы узнаём что-то новое, каждая нас чему-то учит, и мы вносим небольшие коррективы в наши подходы, но дело лишь в нюансах.

Теперь мы продолжим бороться, чтобы выиграть титул, и хотя мы уже завоевали Кубок конструкторов, это никак не повлияет на наши подходы».

