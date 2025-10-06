Серия А. Ювентус – Милан 0:0. Привычная серая битва, но забить могли обе

Серия А. Шестой тур

Турин. "Алльянц Стадиум"

"Ювентус" – "Милан" 0:0

Нереализованный пенальти: Пулишич 53 (неточно)

"Ювентус": Ди Грегорио, Гатти, Ругани (Костич 86), Келли, Калулу, Локателли, МакКенни, Камбиазо, Консейсау (К. Тюрам 69), Дэвид (Влахович 69), Йилдиз (Опенда 69)

"Милан": Маньян, Томори, Габбия, Павлович, Салемакерс, Модрич, Фофана (Лофтус-Чик 63), Рабио, Бартезаги, Пулишич (Нкунку 74), С. Хименес (Леау 63)

Предупреждения: Локателли 49, Гатти 74 – Фофана 44, Бартезаги 59

Главный арбитр: Марко Гвида

В матчах "Ювентус" – "Интер" и "Милан" – "Интер" можно увидеть и яркость, и много голов. Одно из свидетельств – 4:3 в Дерби Италии в Турине в нынешнем сезоне. В матчах "Ювентус" – "Милан" такое увидеть практически невозможно. В восьми предыдущих в лиге было забито восемь мячей – ровно по одному в среднем за матч. А сегодняшняя встреча еще и понизила средний показатель. Третий 0:0 в четырех последних очных матчах в лиге. "Ювентус" не пропускает от "Милана" в лиге в пятом матче подряд.

Сегодня все же ожидалась более яркая игра. Ведь "Милан" подошел к матчу с пятью победами во всех турнирах подряд с общим счетом 11:1. В том числе два гола чемпиону "Наполи" в победном матче неделю тому. Да, "россонери" больше контратакуют, чем позиционно. Но для матча на выезде это как раз и нужно. А "Ювентус" в предыдущих пяти матчах во всех турнирах забил даже больше – 12. При этом в последних четырех играл лишь вничью. Он явно должен был хотеть вернуться к победам.

В целом можно было заявить, что "Ювентус" системно выглядел немного лучше. Немного лучше работал с мячом, гораздо чаще работал с ним в атакующей трети поля, чем соперник. Опасно простреливал, и мешали лишь неуклюжие действия адресатов в центре штрафной площадки. Но "Милан" атаковал опаснее. В том числе и в унылом первом тайме. Хименес прорвался по диагонали в штрафную и бил в створ, пусть и в центр и удобно для Ди Грегорио. Он же замкнул головой очень близко.

В начале второго тайма "Юве" наконец-то создал серьезный момент. Угловой замыкал Гатти. Маньян тогда спас. Но "Милан" вновь создал более серьезный. Модрич забросил, а Келли завалил сзади Хименеса в штрафной. Однако Пулишич, автор шести голов и двух ассистов с начала сезона, но никогда в карьере не забивавший "Ювентусу", пробил выше ворот. Сам Кристиан пробовал реабилитироваться, но его удар издали был слабым. А Леау перебрасывал вратаря со своей половины поля, но чуть неточно.

В самой концовке матча хозяева ощутимо доминировали, но забить вновь должны были гости. Леау замыкал из вратарской без помех. Но умудрился не попасть. Тот же Леау получил от Модрича и пробивал из района угла вратарской – Ди Грегорио отбил не самый сложный удар.

Массимилиано Аллегри тренировал против "Ювентуса" впервые после скандального увольнения весной 2024-го года. И не проиграл. Хотя мог и выиграть. Он вылечил прошлогоднюю болезнь обороны "Милана", но не болезнь пенальти. Потому и опускается с первого места на третье в двух очках позади лидера. А "Юве" не проигрывает в 11-ом матче лиги на всех полях подряд, но пять из них – ничьи. В том числе три последних. Потому он опускается на пятое, в одном очке позади сегодняшнего соперника.

