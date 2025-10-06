Боксер, победивший Усика: «Он лучше Александра, умеет абсолютно все»

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Усик

Американский боксер Шон Портер выбрал бойца, который превзошел Александра Усика в техническом плане.

«Это Теренс Кроуфорд. В ринге я еще не встречал соперника, который умел бы все то же, что и я. Когда боксировал с Усиком, он действовал как контратакующий боец: высокий, сильный левша с длинными руками – очень разносторонний. Но даже он не мог делать абсолютно все. А вот Теренс может», – сказал Портер.

Я тоже универсален, но с такими, как Кроуфорд, еще не дрался. У него есть все, и именно это делает его лучшим в мире», – сказал Портер.

Отметим, что Портер победил Усика в любителях в декабре 2006 года.

Ранее Портер выбрал сильнейшего в гипотетическом бою Мухаммед Али – Майк Тайсон.

sport.ua