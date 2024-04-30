Хирн сравнил отношения с Де Ла Хойей с песней Эминема

Getty Images/Global Images Ukraine. Оскар Де Ла Хойя и Эдди Хирн

Эдди Хирн сравнил свои отношения с Оскаром Де Ла Хойей с песней рэпера Эминема – Stan.

Промоутеры уже несколько лет находятся в натянутых рабочих отношениях, и их вражда разгорелась с новой силой в связи с боем между Райаном Гарсией и Девином Хейни.

«Де Ла Хойя – странный парень. У нас были личные встречи, но он, похоже, просто троллит в Интернете. Не только мои посты, но и любые другие, где есть мои фотографии, он просто набрасывается на них.

Это очень льстит, я слушал песню Stan Эминема, и она заставила меня немного вспомнить об Оскаре.

Надеюсь, когда я приду в офис в понедельник, на столе не будет письма», – сказал Хирн.

Знаменитый хит Эминема основан на персонаже по имени Стэн, который утверждает, что является большим поклонником рэпера. Этот термин теперь часто используется в социальных сетях для обозначения одержимого фаната.

sport.ua