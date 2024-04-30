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Бавария – Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Противостояние топ-тренеров мирового футбола

Бавария – Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

Getty Images / Global Images Ukraine

    • Карло Анчелотти против своего бывшего клуба. Томас Тухель против клуба, который он уже разбирал на молекулы три года назад, когда тренировал "Челси" и выиграл Лигу Чемпионов.

    Интриг противостояния между "Баварией" и "Реалом" хватает. С одной стороны у нас переломанные, но чрезвычайно мотивированные мюнхенцы, а с другой « королевский клуб, который всегда чувствует себя в Лиге Чемпионов, как рыба в воде. Что же подарит нам первый матч этого противостояния на "Альянц Арене"?

    Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени во вторник, 30 апреля.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

    • Лига Чемпионов, Полуфинал, первый матч

    30 апреля. 22:00. Мюнхен. "Альянц Арена"

    Главный судья: Клеман Тюрпен (Франция)

    Трансляция: Megogo Football 1

    Трансляция матча

    Бавария – Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

    Бавария – Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

    Бавария – Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

    В эфире

    Бавария – Реал Мадрид. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги Чемпионов

    Трансляция матча «Бавария» — «Реал Мадрид» Смотреть трансляцию

    Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

    www.ua-football.com

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