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Теннис

Кубок Билли Джин Кинг. Состоялась жеребьёвка финальной части в обновлённом формате

Турнир пройдёт в середине ноября в Севилье

Кубок Билли Джин Кинг. Состоялась жеребьёвка финальной части в обновлённом формате

В этом году финальная часть Кубка Билли Джин Кинг будет проходить по олимпийской системе, в отличии от предыдущих сезонов, когда она стартовала с группового этапа.

Четыре сборные, вошедшие в посев, пропускают стартовый раунд и начнут выступление с четвертьфинала.

КАНАДА [1] — BYE
ГЕРМАНИЯ — ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

АВСТРАЛИЯ [4] — BYE
СЛОВАКИЯ — США

ИСПАНИЯ — ПОЛЬША
ЧЕХИЯ [3] — BYE

ЯПОНИЯ — РУМЫНИЯ
ИТАЛИЯ [2] — BYE

Финальный турнир пройдёт 12-20 ноября в испанском городе Севилья.

btu.org.ua

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