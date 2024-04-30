Кубок Билли Джин Кинг. Состоялась жеребьёвка финальной части в обновлённом формате

Турнир пройдёт в середине ноября в Севилье
В этом году финальная часть Кубка Билли Джин Кинг будет проходить по олимпийской системе, в отличии от предыдущих сезонов, когда она стартовала с группового этапа.
Четыре сборные, вошедшие в посев, пропускают стартовый раунд и начнут выступление с четвертьфинала.
КАНАДА [1] — BYE
ГЕРМАНИЯ — ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
АВСТРАЛИЯ [4] — BYE
СЛОВАКИЯ — США
ИСПАНИЯ — ПОЛЬША
ЧЕХИЯ [3] — BYE
ЯПОНИЯ — РУМЫНИЯ
ИТАЛИЯ [2] — BYE
Финальный турнир пройдёт 12-20 ноября в испанском городе Севилья.