Кубок Билли Джин Кинг. Состоялась жеребьёвка финальной части в обновлённом формате

Турнир пройдёт в середине ноября в Севилье

В этом году финальная часть Кубка Билли Джин Кинг будет проходить по олимпийской системе, в отличии от предыдущих сезонов, когда она стартовала с группового этапа.

Четыре сборные, вошедшие в посев, пропускают стартовый раунд и начнут выступление с четвертьфинала.

КАНАДА [1] — BYE

ГЕРМАНИЯ — ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

АВСТРАЛИЯ [4] — BYE

СЛОВАКИЯ — США

ИСПАНИЯ — ПОЛЬША

ЧЕХИЯ [3] — BYE

ЯПОНИЯ — РУМЫНИЯ

ИТАЛИЯ [2] — BYE

Финальный турнир пройдёт 12-20 ноября в испанском городе Севилья.

btu.org.ua