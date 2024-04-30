Странный матч: турецкие команды не били по воротам, 0:0 решили турнирные задания обоих клубов

Интересный матч состоялся во второй лиге Турции по футболу сезона-2023/24.

< Анкараспор и Назилли Беледиеспор нанесли по воротам друг друга ровно нуль ударов, расписав безголевую ничью со счетом 0:0. Этот результат позволил одной команде не вылететь, а другой -; попасть в плей-офф и бороться за выход в лигу уровнем выше.

Турецкая футбольная федерация уже начала проверку.

Видео выхода один на один

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В сезоне-2009/10 столичный Анкараспор был переведен из элитного в низший дивизион. Федерация футбола Турции обнаружила связи между владельцами клуба и Анкарагюджю.

Факт признали не соответствующим спортивным принципам. Все поединки Анкараспора в сезоне были упразднены, а соперникам засчитали технические победы — по 0:3.

Напомним, стамбульский Фенербахче рассматривал вариант выхода из чемпионата Турции.

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