Зидан назвал главное ограбление в истории Золотого мяча

Легендарный французский футболист Зинедин Зидан высказался о самом большом ограблении в истории Золотого мяча. Он уверен, что Андрес Иньеста, один из самых ярких футболистов своего поколения, заслуживал хотя бы один раз получить эту престижную награду. Про это сообщает редакция euro.com.ua.

«Мы говорим о человеке, который заставил всех мечтать. Иньеста заслуживал победу в номинации «Золотой мяч», особенно в том году, когда он выиграл Чемпионат мира. Тогда стало ясно, что он этого заслуживает», — отметил Зидан.

Зинедин Зидан подчеркнул важность достижений Иньесты, который в 2010 году не получил Золотой мяч, несмотря на ключевую роль в победе сборной Испании на чемпионате мира в Южной Африке. Этот момент остаётся одним из самых обсуждаемых и спорных в истории награды.

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