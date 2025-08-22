Черный четверг украинских клубов: провалы в еврокубках

Украинский футбол пережил один из самых тяжелых вечеров в еврокубковой истории. Болельщики ожидали хотя бы минимального успеха, но реальность оказалась куда более суровой. «Полесье» предсказуемо уступило «Фиорентине», однако поражения «Шахтера» и «Динамо» стали настоящим ударом по имиджу украинских топ-клубов. Аналитики сходятся во мнении, что речь идет не только о спортивной форме, но и о системных проблемах. Эта серия неудач уже получила название «черный четверг» для украинских команд. Статью подготовила редакция euro.com.ua по материалам источника.

«Полесье»: шаг выше головы, но без шансов

Житомирский клуб сумел пройти двух соперников и добраться до решающей стадии квалификации. Однако против финалиста Лиги конференций «Фиорентины» «Полесье» выглядело обреченно. Итальянцы уверенно владели мячом, создавали моменты и закономерно оформили победу 3:0. Сам Руслан Ротань признал: результат говорит о классе соперника. Для «Полесья» само попадание на этот уровень стало достижением, но разрыв в уровне оказался слишком очевидным. Успехи команды можно занести в актив лишь в плане опыта, ведь с такой конкуренцией бороться пока невозможно.

«Шахтер»: отсутствие плана «Б»

Команда Арды Турана вышла в еврокубки после сбалансированных сборов в Словении, но реальность чемпионата Украины быстро вскрыла слабые места. В матчах с «Панатинаикосом» и «Серветтом» «горняки» выглядели академично и предсказуемо. Травмы ведущих игроков лишь подчеркнули проблемы, а защита продолжила допускать грубые ошибки. У команды не оказалось вариативности в атаке, а владение мячом выглядело пустым. Даже назначенные пенальти не смогли спасти ситуацию: отсутствие реализации стало прямым показателем уровня. На фоне кризиса «Шахтер» не выглядит конкурентоспособным даже против клубов средней руки.

«Динамо»: кризис доверия и игры

Поражения от «Хамруна», «Пафоса» и «Маккаби» стали настоящим шоком. Киевляне получили максимально удобный жребий, но оказались неспособны его реализовать. Сравнение с прошлым сезоном лишь подчеркивает падение уровня: тогда команда выглядела собранной, сегодня же не бежит, не защищается и не атакует. Болельщики и эксперты все чаще говорят о том, что Александр Шовковский не справляется с обязанностями главного тренера. В трех матчах подряд «Динамо» демонстрировало беспомощность, которая уже не объясняется только войной или состоянием чемпионата. Это системный кризис.

Сравнение ситуации: оправдания и реальность

Часто звучат объяснения: травмы, нестабильность чемпионата, психологическое давление. Однако все эти факторы есть и у соперников, которые демонстрируют большую собранность и профессионализм. «Серветт» терял игроков и тренеров, но сумел перестроиться. «Маккаби» играет в условиях войны и напряженной обстановки, но показывает характер. В отличие от них, украинские гранды продолжают ссылаться на обстоятельства, вместо того чтобы искать решения. Слабая реализация моментов, провалы в защите и отсутствие идеи в атаке — это ключевые факторы нынешних провалов.

Тревожный сигнал для украинского футбола

«Черный четверг» стал символом падения авторитета украинских клубов в Европе. «Полесье» хотя бы попыталось и получило опыт, но «Шахтер» и «Динамо» стали олицетворением беспомощности. Для болельщиков это горькая реальность, для руководителей — сигнал о необходимости глубокой перезагрузки. Системные ошибки в управлении, отсутствии стратегии и кадровой политике приводят к таким результатам. Если ситуация не изменится, украинский футбол рискует окончательно потерять позиции на международной арене.

