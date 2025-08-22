Манчестер Сити продлил контракт с основным защитником

Португальский центральный защитник "Манчестер Сити" Рубен Диаш подписал новый контракт с клубом, рассчитанный до лета 2029 года.

28-летний игрок выступает за "горожан" с сентября 2020 года, перейдя из лиссабонской "Бенфики" за 71,6 млн евро. За это время Диаш провёл более 200 матчей за команду, завоевал десять трофеев, включая четыре титула чемпионата Англии и победу в Лиге чемпионов, а также получил ряд индивидуальных наград.

В минувшем сезоне Рубен сыграл 44 игры во всех турнирах за "Манчестер Сити", иногда выходя на поле в качестве капитана, и продолжает оставаться ключевым игроком обороны коллектива Пепа Гвардиолы.

