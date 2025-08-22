АЛЬ-ШЕЙХ: «Этот боксер прекрасно проявил себя. Хочу его чаще видеть»

Getty Images/Global Images Ukraine. Турки Аль-Шейх

Глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх похвалил известного австралийского боксера Сэма Гудмана, который недавно проиграл титульный бой Нику Боллу.

«Сэм Гудман отлично проявил себя в поединке с Ником Боллом. Австралиец показал прекрасное мастерство, а раунды были близкими. Мне бы хотелось видеть его чаще на будущих вечерах бокса», — отметил Турки.

Ранее глава Генерального управления Саудовской Аравии по вопросам развлечений Турки Аль-Шейх анонсировал возвращение бывшего чемпиона мира Тайсона Фьюри и намекнул на трилогию против Александра Усика.

