Чисора проведет бой за титул чемпиона. Его соперник мечтает об Усике

Getty Images/Global Images Украина. Дерек Чисора и Джозеф Паркер

Ветеран супертяжелого веса Дерек Чисора готов вернуться на ринг для проведения 50-го поединка.

Британский супертяжеловес близок к договоренности об организации боя против новозеландского боксера Джозефа Паркера – на кону будет стоять титул временного чемпиона мира по версии WBO, которым владеет Паркер.

Паркер готов согласиться на этот бой, а после этого уже провести поединок против победителя реванша Усик – Дюбуа.

Паркер дважды перебоксировал Чисору в 2021 году. Оба поединка прошли всю дистанцию.

В последнем бою Чисора одержал зрелищную победу против шведского супертяжеловеса Отто Валлина.

sport.ua