КЧМ. Лос-Анджелес – Эсперанс 0:1. Подопечные Стива Черундоло вылетают из турнира

Противостояние главных аутсайдеров группы, у которых был хороший шанс получить хотя бы теоретические шансы на выход из группы. Обеим нужна была победа, обе команды играли исключительно на победу. Подопечные Стива Черундоло все же выглядели фаворитами, вот только этот статус с первых минут подтвердить не смогли.

Старт был именно за коллективом из Туниса и в отдельных моментах только работа Уго Льориса спасала их от пропущенного гола. А в другом моменте только штанга от этого спасла. "Эсперанс" выглядел симпатично. Они не боялись лететь в быстрые атаки и даже оставлять немалые зоны позади, как и их соперники. Вопрос в том, кто при такой игре будет более эффективным и хладнокровным.

После стартового давления от "Эсперанса", которое длилось около 20 минут, "Лос-Анджелес" вернулся в игру и уже начал сам угрожать воротам соперника. Хорошие моменты у Жиру, Буанги и Мартинеса. Но и здесь не хватало точности. Правда, за отрезок в 15 минут они забили дважды, сначала Жиру, а затем Мартинес, однако в обоих случаях боковой арбитр сразу поднимал флажок и сигнализировал об офсайде. Оба раза он был прав, проверка ВАР это подтвердила.

На старте второй половины встречи тунисцы, как казалось, заработали пенальти. Врывался в штрафную площадку Белайли и его остановил один из защитников, падение и рефери указал на отметку. Однако после просмотра видеоповтора, пенальти был отменен, а самому Белайли вручили желтую карточку. А давление от "Эсперанса" на ворота Льориса продолжилось.

Долгое время мы даже не видели американцев в атаке, тунисцы действительно зажали соперника. Вот только остроты было не то чтобы много. Гол наконец прилетел, когда в штрафной площади под углом оказался Юсеф Белайли, который убрал своего оппонента и отправил круглого между ног Льорису. Наконец счет был открыт. Заслуженный гол и выход вперед.

После этого "Эсперанс" едва не удвоил преимущество после контратаки, которую возглавил Белайли, однако после его передачи партнер вручил в перекладину ворот Льориса. "Лос-Анджелесу" нужно было просыпаться. Но они этого не сделали. Хотя на последней минуте встречи они все же нашли свой момент, когда арбитр назначил пенальти. Это был шанс хотя бы на ничью, но Буанга не смог переиграть Бен Саида. Вратарь "Эсперанса" потянул удар и подарил своей команде победу. В последнем туре им нужно обыгрывать "Челси", чтобы выходить в следующий раунд. Ну а "Лос-Анджелес" уже вылетел из турнира, как бы ни закончился их последний матч.

Клубный чемпионат мира, Группа D, 2-й тур

Стадион: "Геодис Парк" (Нэшвилл)

Главный судья: Эспен Эскос (Норвегия)

"Лос-Анджелес" – "Эсперанс" 0:1

Гол: Белайли (71)

*На 90+9 минуте Денис Буанга не реализовал пенальти (вратарь)

"Лос-Анджелес": Льорис — Паленсия, Лонг, Сегура, Холлингсхед (Ебоа, 81) — Жезус — Дельгадо (Марлон, 81), Тильман (Амая, 81) — Мартинес (Дилросун, 46), Жиру (Эбобиссе, 88), Буанга

"Эсперанс": Бен Саид — Бен Али, Мериах, Тугай, Бен Хамида — Гениши, Огбелу — Моквана (Ян Сассе, 62), Конате (Дербали, 76), Белайли (Желасси, 90+1) — Родригес (Жабри, 62)

Предупреждения: Тильман (23) — Белайли (52), Ян Сассе (65)

www.ua-football.com