Connect with us
Футбол

Реал – Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

Реал - Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

    • "Реал" Мадрид, цвета которого защищает украинец Андрей Лунин, будет принимать "Атлетико" Мадрид в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Реал - Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

    1.92 3.55 4.20 Узнать больше

    "Сливочные" прошли в 1/8 через стыковые поединки плей-офф. По итогам двухматчевого противостояния команда Карло Анчелотти одолела "Манчестер Сити" (6:3).

    "Матрасники" пробились в эту стадию напрямую, заняв 5-е место в таблице общего этапа.

  • Все самые яркие события матча смотрите в режиме Live в Telegram UA-Football

    • Первый поединок между командами состоится во вторник, 4 марта и начнется в 22:00 по Киеву. Прямую трансляцию можно будет посмотреть на канале OTT-платформе MEGOGO, Футбол 1.

    Трансляция матча

    Реал - Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

    Реал - Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

    Реал - Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

    В эфире

    Реал - Атлетико. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Лиги чемпионов

    Трансляция матча Реал Мадрид – Атлетико Мадрид Смотреть трансляцию

    Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

    www.ua-football.com

    Related Topics
    Comments
    More in Футбол
    aquapolis