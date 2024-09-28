Дубль Барколя приносит победу

Фото: Paris Saint-Germain, Х

Лига 1. 6-й тур

Париж, Парк де Пренс

ПСЖ – Ренн 3:1

Голы: Барколя 30, 68, Ли Кан Ин 58 – Калимуэндо 75 (п)

"Пари Сен-Жермен" довольно буднично справился с "Ренном". Главным героем встречи стал Брэдли Барколя, оформивший дубль и поучаствовавший в большинстве опасных атак парижан. Таким образом у Барколя 6 голов в 6 турах, что уже больше, чем за весь прошлый сезон.

Прогресс Барколя – безусловная заслуга Луиса Энрике, благодаря чему как минимум на домашней арене Париж не заметил ухода Килиана Мбаппе. Вероятно, заслужил каталонец похвалы и за быструю интеграцию Невеша – автор 5 ассистов в новом сезоне ушел сегодня без результативный действий, зато был монстром в защите (5 отборов) и был надежен в передачах (92+ % точности пасов).

Но что трудно простить Энрике, так это буллинг Коло Муани. При отсутствии Рамуша и после травм Асенсио и Дуэ, которых тренер юзал как ложных девяток, Рандаля опять проигнорировали. Ли Каи Ин вышел на острие, буквально смеясь над 95-миллионной инвестицией парижан прошлых летом.

Можете не сомневаться, что Энрике не видел ни одной игры Коло Муани в Бундеслиге. Чемпионата переходных фаз, который каталонец мнит "баскетболом". И потому видит в нем коуч лишь непонятного крайнего форварда, несостоявшегося Барколя. Видение чисто дешамовское. Даже Угарте в Париже настолько не грустил.

Забавно, что с годами Энрике все больше зависит от переходных фаз. С них Париж и создал большинство моментов этим вечером, несмотря на традиционно огромные цифры по владению. Так Ли Кан Ин в дебюте здорово из глубины запустил в прорыв Дембеле. Усман выбежал на Манданда и вместо паса на пустые ворота партнеру зарядил мимо с острого угла. А вскоре чудом не забил Хакими – Барколя обвел двух, зашел по лицевой и выкатил марокканцу на пустые, но тот умудрился промазать.

Но вскоре Париж повел. Дембеле и Невеш выгрызли мяч в центре поля. Усман убежал в выход 3 в 2, выкатил Барколя, а тот изящно положил в дальний угол. До перерыва "Ренн" сумел ответить лишь быстрым выпадом Калимуэндо перед самым свистком.

Барколя снова был в центре внимания и после перерыва. Сначала после быстрой атаки ударил издали в штангу, а Ли Кан Ин добил в пустые. А затем оформил и второй свой гол, после фирменной контратаки и комбинации Дембеле с Хакими закатил мяч в пустые на дальней штанге. "Ренн" хватило лишь на гол престижа с пенальти, назначенный за игру рукой Бералдо. 3:1.

ПСЖ: Сафонов, Хакими, Пачо, Маркиньос (Шкриньяр, 69), Бералдо, Фабиан Руис (Меюлю, 69), Жоау Невеш, Заир-Эмери, Ли Кан Ин, Барколя (Коло-Муани, 69), Дембеле (Мбайе, 82)

Ренн: Манданда, Сейду, Ву, Эстигор (Файе, 66), Блас, Гуири, Трюффер (Нагида, 78), Ассиньон (Хатебур, 59), Матусива (Гренбек, 78), Сантамария (Камара, 65), Калимуэндо

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