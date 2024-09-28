«У меня один вопрос». Шеннон Бриггс оценил шансы Фьюри в реванше с Усиком

Getty Images/Global Images Ukraine. Шеннон Бриггс

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBO Шеннон Бриггс (60-6-1, 53 KO) поделился мнением относительно будущего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Тайсон никогда раньше не проигрывал. Это его первое поражение. Иногда мне интересно, этот парень все еще голоден к победам? Это мой единственный вопрос к Тайсону.

Стили делают бои, но опять же, вы не можете недооценивать Фьюри, вы не знаете, какую он стойку будет использовать в бою. Вы не знаете, попытается ли он нокаутировать Усика, как это было с Уайлдером в третьем бою, или он будет боксировать с украинцем.

Возможно, он вернется и докажет нам, что неправильно провел первый бой. Мне было интересно, почему он мало двигался с Усиком. Выдержат ли кондиции Усика в реванше? Действия Тайсона нельзя предсказать, возможно, он наберет больше веса и попытается использовать лучше свои габариты», – сказал Бриггс.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua