Алонсо убеждал Ньюи перейти в Aston Martin

Эдриан Ньюи получил предложение о новой работе от нескольких команд, когда стало известно о его решении уйти из Red Bull Racing. Фернандо Алонсо рассказал, что был в числе тех, кто предлагал именитому инженеру подписать контракт с Aston Martin.

Фернандо Алонсо: «Конечно, я написал Эдриану. Вероятно, так поступили все, кто хотел с ним работать. В мае я встречался с ним на историческом Гран При Монако, в котором он выступал. Я провёл примерно полчаса за разговором с Эдрианом. Мы все пытались его убедить [принять предложение].

Думаю, в конечном счёте видение Лоуренса Стролла, новая база и совместные планы на будущее у Aston Martin и Honda стали ключевыми факторами».

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