Примера. Вальядолид — Мальорка 1:2. Киноварь врывается в ТОП-4

Когда больше и класса, и порядка

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"Мальорка" выиграла 4-й матч из последних 5, и даже травма лидера Ведата Мурики ей не помешала.

Да и как было помешать, если соперник за всю игру пробил в створ один раз – в последней атаке? До этого даже в очень удобной ситуации Хуанми Латаса попал всего лишь в штангу.

Нападение "Мальорки" таким беззубым не было, и на 59-й минуте Ларин элегантно использовал отменный заброс от Дани Родригеса, который в 36 лет проводит свой лучший сезон.

Ну, а под занавес игры грубейшую ошибку Лукаса Росы в гол превратил арендованный у "Жироны" Валери.

В таблице у островитян после этого стало 17 очков, это временно 4-е место. У "Вальядолида" – 5 баллов, 18-я строчка и уже сейчас ясно, что эта команда будет бороться сугубо за выживание.

8-й тур Примеры. Вальядолид. "Хосе Соррилья"

"Вальядолид" – "Мальорка" – 1:2

Голы: Иван Санчес, 90+5 – Ларин, 59, Валери, 83

"Вальядолид": Хейн — Луис Перес (Часко, 51), Ба, Давид Торрес (Марото, 72), Лукас Роса — Мартин (Силла, 65), Джемерт, Кике Перес (Юрич, 65) — Моро, Латаса, Мачис (Иван Санчес, 51)

"Мальорка": Роман — Маффео, Раильо, Копете, Мохика — Наварро (Антонио Санчес, 86), Морланес (Маскарель, 65), Саму Кошта, Дардер (Валери, 76) — Дани Родригес (Чикинью, 76), Ларин (Абдон, 75)

Предупреждения: Кике Перес, 21, Ба, 76, Джемерт, 85 — Морланес, 26, Саму Кошта, 68

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