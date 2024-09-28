Getty Images/Global Images Ukraine. Дерек Чисора

Экс-претендент на титул чемпиона мира в супертяжелом весе Дерек Чисора из Великобритании поделился мнением относительно предстоящего реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри.

«Мы должны уважать Усика. Он побил меня, он дважды побил Эй Джея, он побил Даниеля Дюбуа и он побил Фьюри. Он побил всех британских парней, он надрал нам задницу. И он победит Фьюри снова, и на этот раз досрочно.

Усик много двигается, и он в отличной физической форме. Когда они раскручивали бой с Эй Джеем, второй бой, он приехал в Лондон, пошел в олимпийский бассейн и плавал шесть часов непрерывно. Где он тебя побеждает, так это в физической подготовке. Когда заканчивается шестой раунд, ты думаешь, что это уже 10-й раунд. Вы должны быть в форме, а он продолжает двигаться и выбрасывать удары. Он наказывает тебя за любые ошибки», – сказал Чисора.

Ранее Турки Аль-Шейх сообщил о том, что бой-реванш между чемпионом мира в супертяжелом дивизионе по версиям WBC, WBA, WBO и IBO Александром Усиком и экс-чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри состоится 21 декабря 2024 года.

sport.ua