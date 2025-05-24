БРИЕДИС: «Реванш Усик – Дюбуа может быть отменен. Все из-за украинца»

Getty Images/Global Images Ukraine. Майрис Бриедис

Бывший чемпион мира Майрис Бриедис высказался о реванше между Александром Усиком и Даниелем Дюбуа. На кону в поединке будут стоять все пояса хевивейта – это будет мегафайт за звание абсолютного чемпиона мира.

«Мы не знаем, как именно Усик готовится к этому бою. Бой вообще может быть отменен, потому что если Усик поймет, что не тянет, или будет у него травма, или просто будет трудно – я думаю, что украинец все отменит. Все очень рискованно для Александра», – сказал Бриедис.

Реванш Дюбуа и Усика состоится 19 июля 2025 года на стадионе Уэмбли в Лондоне.

В 2023 году Дюбуа проиграл нокаутом Усику в 9 раунде. В 5-м раунде Дюбуа откровенно пробил ниже пояса, и Усик долго приходил в себя.

sport.ua