Менеджер Усика: «Для Фьюри решение IBF важнее, чем для Александра»

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Менеджер Александра Усика Эгис Климас считает, что решение IBF забрать или не забрать титул супертяжелого веса для боя обязательных претендентов важнее для Тайсона Фьюри, который может остаться без шанса стать абсолютным чемпионом.

«Мы ждем решение IBF по титулу. Я считаю, что для Тайсона Фьюри оно даже важнее, чем для Александра Усика. Потому что Усик уже абсолютный чемпион в супертяжелом весе. Но если реванш будет за три титула, то это не очень справедливо для обоих боксеров».

«Но важнее это для Тайсона. Представим себе, что он выиграл реванш, но абсолютным чемпионом не стал. Надеюсь, IBF примет правильное решение», – сказал Климас.

Команда Усика уже подтвердила, что попросила IBF сделать исключение и сохранить украинцу титул до реванша.

sport.ua