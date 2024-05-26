Следить
Футбол

Бисиклета Гарначо в ворота Эвертона признана лучшим голом АПЛ 2023/2024

Мало кто мог составить конкуренцию такой красоте

Бисиклета Гарначо в ворота Эвертона признана лучшим голом АПЛ 2023/2024

Getty Images/Global Images Ukraine

    • АПЛ определила лучший гол сезона 2023/2024 гг. Им стал точный удар вингера "Манчестер Юнайтед" Алехандро Гарначо в ворота "Эвертона".

    Команды встречались в матче 13-го тура чемпионата Англии в ноябре прошлого года. Счет в этом поединке был открыт на третьей минуте. Тогда Далот подал в штрафную, а Гарначо ударом в падении из-за себя поразил ворота Пикфорда.

    Всего в этом сезоне Гарначо отличился семью голами в АПЛ. Также он записал в свой актив четыре ассиста. Аргентинец провел 36 матчей в чемпионате.

    www.ua-football.com

    Категории
    Комментарии
    Больше в Футбол
    aquapolis