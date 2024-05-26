Кевин Магнуссен: Перес меня вытолкнул в стену

Кевин Магнуссен прокомментировал драматичную аварию на первом круге Гран При Монако – с точки зрения датского гонщика Haas, в ней был виноват Серхио Перес, не оставивший ему места на трассе.

Кевин Магнуссен: «С моей точки зрения, передняя часть моей машины в значительной степени уже была впереди задних колёс машины Переса, и когда он начал смещаться к отбойнику, то вытолкнул в барьеры и меня – в тот момент и произошёл контакт между машинами.

Я доверял ему, полагая, что он оставит мне место, когда я находился справа от него. Это не тот поворот, где мы тормозим, это небольшой извив на прямом участке трассы, поэтому там надо оставлять сопернику достаточно места, чтобы не ставить его в безвыходное положение.

К сожалению, теперь команде предстоят большие расходы, а нашим парням придётся потрудиться, кроме того, мы наверняка упустили какие-то возможности. Не знаю, какие ещё будут последствия, но, конечно, всё это ещё предстоит расследовать, ведь авария была серьёзная, и посмотрим, что скажут стюарды. Но я считаю, что уже начал обгон, однако он меня вытолкнул в стену».

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