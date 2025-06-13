Элбон: У Racing Bulls и Red Bull совсем разные машины

Гонщик Williams Алекс Элбон выступал в двух командах Red Bull и в Канаде говорил с журналистами о том, почему у молодых гонщиков Racing Bulls часто ничего не получается в Red Bull Racing.

Алекс Элбон: «У Red Bull и Racing Bulls совсем разные машины. Машины Red Bull Racing всегда на грани. Только Макс может ими управлять. Я говорю по своему опыту – было очень непросто адаптироваться к машине Red Bull после перехода из второй команды.

Отчасти это связано с тем, что машина Racing Bulls разработана по другой философии и прощает многие ошибки. Она хорошо сбалансирована, очень стабильна, за рулём такой машины гонщик чувствует себя уверенно. Это машина команды, в которой всегда есть новички. Молодые гонщики – основа этой команды.

Машина Red Bull Racing – это другая крайность, это максимальная скорость и эффективность любой ценой. И при переходе из одной команды в другую вы пересаживаетесь из кокпита одной из самых простых машин за руль самой сложной. Думаю, сейчас, с учётом имеющегося опыта, я бы справился с решением такой задачи, но у молодых гонщиков возникают сложности».

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