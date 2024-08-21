В Зандфорте Чжоу получит технические новинки

В Sauber подтвердили, что на Гран При Нидерландов Гуаньюй Чжоу получит технические новинки, которые появились на машине его напарника Валттери Боттаса ещё до летнего перерыва. Сам Валттери пропустит первую пятничную тренировку, уступив место за рулём С44 Роберту Шварцману.

Валттери Боттас: «Я хорошо провёл летний перерыв – восстановил силы, потренировался, перезагрузил тело и разум. Я чувствую себя отдохнувшим и готовым ко второй половине сезона, которую открывает этап в Зандфорте.

Нам предстоит выступить на особенной трассе, на которой проявляются качества настоящих гонщиков благодаря профилированным поворотам и скоростным участкам. Голландские болельщики создают невероятную атмосферу – всегда приятно выступать перед такой страстной толпой.

Команда много работала, чтобы проанализировать выступление в последних гонках и выявить области, в которых необходимо прибавить. Результаты квалификации очень важны, поэтому мы будем много работать, чтобы с самого начала уик-энда максимизировать потенциал. Команда приложит все усилия, чтобы найти необходимую скорость. Надеюсь, мы вернёмся в борьбу в этот уик-энд».

Гуаньюй Чжоу: «Здорово вернуться к работе после летнего перерыва. Я был рад провести некоторое время дома, потренироваться, отдохнуть, встретиться с родными и друзьями, но сейчас с нетерпением жду возвращения на трассу в Зандфорте.

У этой трассы уникальные характеристики – она быстрая, техничная и сложная. Всё сводится к тому, чтобы найти правильный ритм, что непросто, учитывая быстрые повороты и перепад высот.

Команда много работала над решением последних проблем, и я уверен, что мы сделаем шаг вперёд в этот уик-энд. Теперь моя машина будет в той же технической конфигурации, что у Валттери, поскольку мне поставят новинки, которые он получил ещё в Венгрии. Цель остается неизменной – переломить ход сезона, и я надеюсь, что мы начнём прогрессировать уже в Зандфорте».

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