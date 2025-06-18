Второй этап REC: Lamborghini выходят на старт

В субботу 28 июня на подмосковной трассе Moscow Raceway состоится второй этап Российской серии гонок на выносливость (REC) Гран-при СПОРТСА’’.

Участие сразу двух Lamborghini Huracan, заявленных в «высшем» классе серии GT Pro определённо накалит борьбу. Смена Ferrari 488 на Lamborghini запланировано произошла в команде SPORA GT, а конкуренцию на трассе им составит Lamborghini экипажа №37 команды ISKRA Motorsport.

Гонка покажет, повторит ли успех первого этапа экипаж №33 Алексея Несова, многократного победителя «24 часов Спа» и чемпиона Blancpain Endurance Series, и его напарника Максима Кизилова на Меrcedes AMG GT3.

На старт выйдут около тридцати экипажей. Среди «звездных» имён кроме Алексея Несова в списке участников Михаил Алешин, первый российский пилот в истории IndyCar и чемпион Формулы Renault 3.5, который продолжит выступления в качестве «играющего тренера» команды Capital RT на Mercedes-AMG GT4.

Класс спортпрототипов CN Pro также серьезно готовится к предстоящему старту. После поражения в абсолютном зачете на первом этапе, команды Blackthorm (Norma M20FC), SVL Racing и Balchug Racing (обе на Ligier JS53) модернизировали свои прототипы, чтобы бросить вызов мощным спорткарам.

Ко второму этапу стали чётче вырисовываться текущие изменения в REC 2025 года В Российской серии гонок на выносливость на сегодня заявлены более 55 экипажей и более 100 пилотов в четырех классах GT Pro, GT, CN Pro и GT Light. Самым «массовым» классом к концу сезона может стать GT Light, где команды выступают на машинах BMW, Mini Cooper, Mazda 3, Mitsubishi, Seat.

Классы GT и GT Pro стали более разнообразными, и количество участников растет. Автомобили: Ferrari, Lamborghini, Mercedes AMG, BMW, Porsche, Audi, Toyota. Пока на старт сезона не вышли Marussia GT и дебютирующая в прошлом сезоне ROSSA GT. Организаторы не теряют надежды увидеть их на старте будущих этапов.

Класс СN Pro сохраняет своих участников прошлого года на автомобилях Ligier и Norma, но именно в этом классе организаторы обещают интересные новости по ходу сезона.

Сильный состав участников второго этапа, смена времени суток с возможным тёплым летним дождем могут полностью изменить картину в REC к третьему этапу серии.

Второй этап сезона пройдёт в субботу 28 июня на трассе Moscow Raceway. Старт гонки в 18:00, вход для зрителей – в 15:00. Билеты на сайте superrace.ru

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