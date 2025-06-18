“Раньше поражения болели немного сильнее”. Ига Швёнтек – о лучшем матче сезона, внутренней мотивации и нюансах работы с новым тренером

Экс-первая ракетка мира Ига Швёнтек в интервью польским СМИ подвела итоги первой половины сезона, рассказала о нюансах работы с новым тренером и своей внутренней мотивации



О своих лучших матчах этого сезона

“Это сложный вопрос. Понятно, что динамика матча зависит также от соперницы… Из последних, я бы сказала, что матч против Рыбакиной на Ролан Гаррос точно был великолепным. Если бы я должна была выбрать свой лучший матч, то назвала бы именно этот из-за того, как я изменила ход игры, а также потому, что мы обе играли на действительно высоком уровне. Елена практически идеально отыграла. То, что я победила в таком поединке, дало мне многое. Он точно находится где-то на вершине моего рейтинга. Думаю, что также были замечательными матчи с Кэти Бултер на United Cup, с Мэдисон Кис на Australian Open, и, например, поединок в Майами против Элины Свитолиной. Трудно выбрать один матч”.

О восприятии поражений

“Каждое поражение отличается от другого, их трудно сравнивать. Это также зависит от того, как я себя чувствовала в тот момент. Ведь если я чувствовала себя некомфортно перед турниром, а дошла до полуфинала, например, как в Мадриде, то я считаю это положительным результатом. А когда я проиграла в полуфинале Australian Open, имея матчбол, показав свой лучший результат в этом турнире, то это болело немного сильнее. Так что это зависит от разных факторов.

Я довольно быстро вижу более широкую перспективу, я мотивирована, чтобы улучшить некоторые вещи. Раньше поражения, безусловно, болели немного сильнее. Дарья научила меня видеть перспективу и переформулировать мысли и убеждения. А когда я была моложе и немного более эмоциональной, то было труднее просто реализовать это на практике. После поражения я всегда чувствую решимость стать лучше. Практически сразу я хочу понять, что я сделала неправильно, и не допустить этого в следующий раз. Но мы знаем, что следующий турнир будет через некоторое время. Поэтому сначала это нужно перенести на тренировки”.



О развитии своей игры на этом этапе карьеры

“Сейчас трудно делать большие изменения, такие как в те годы, когда я закончила работу с Сержпутовским и начала сотрудничать с Викторовским. Тогда я была моложе, у меня был меньший теннисный арсенал. Поэтому тогда прогресс был гораздо более заметным. Я внедряла новые решения, которых раньше не знала и которые не умела реализовать. За последние годы я многому научилась, поэтому таких новинок, таких теннисных открытий, наверное, будет меньше. На этом этапе карьеры, кроме вопроса разнообразия игры, в основном оттачиваются детали. Мы сосредотачиваемся преимущественно на них. Я также думаю, что когда я переношу соответствующую энергию на корт, это дает наибольший эффект. К этому добавляется техника, которую мы стараемся автоматизировать на тренировках”.

Об изменениях под руководством Вима Фисетта

“В первую очередь, мы немного изменили мою позицию на быстрых мячах с форхенда. Это помогло мне, потому что мне нужно было уделять больше внимания этим ударам из-за моего хвата ракетки. Также мы работали над моей подачей, вы можете заметить, что подача под бэкхенд немного улучшилась. Я очень довольна этим. Я думаю, что я могла бы больше комбинировать удары, делать резаные и укороченные. В общем, перед грунтовым сезоном я пообещала себе, что буду играть два укороченных за матч (смеется).

Как видим, иногда трудно втиснуть это в ход событий на корте. Особенно тогда, когда у меня одновременно есть ощущение, что каждое очко для меня чрезвычайно важно и я предпочитаю разыграть его таким образом, где я чувствую, что имею больше контроля. Однако я хочу развивать свою игру в этом направлении и немного разнообразить ее”.

О возможности пригласить в команду еще одного тренера

“Все тренеры, с которыми я когда-либо сотрудничала, всегда были открыты для этого, я сама тоже думала об этом. Однако я признаю, что и так мало времени на тренировки. Даже межсезонье длится всего четыре недели, если до этого ты играешь на WTA Finals. Я думаю, что сейчас не подходящий момент для этого. Иногда я даже не успеваю реализовать то, что Вим хотел бы внедрить. Я хотела бы применить что-то в матче, но еще не чувствую, что успела это должным образом отработать.

Когда у нас есть четыре дня перед турниром, это не так просто. Процесс развития в теннисе выглядит несколько иначе, чем в других видах спорта, где можно посвятить, например, три месяца перерыва между сезонами на изменения. Тогда мы находим пространство, чтобы изменить определенные привычки или мышечную память. Нанять дополнительного человека – это, безусловно, хорошая идея, когда хочется открыть новую перспективу, чувствуешь определенный спад мотивации. В моем случае я такого снижения не вижу. Я все время хочу играть и побеждать. Я бы даже сказала, что в последние месяцы я этого хотела слишком сильно. Как я уже упоминала на пресс-конференциях в Париже, мой перфекционизм немного снова повысился”.

О своем видении и мечтах относительно собственных выступлений

“Я мечтаю о спокойном времени, когда я делаю следующие шаги вперед и могу просто бороться с соперницами, когда ничего не тормозит это по разным причинам. Я хотела бы поехать на следующие турниры и быть в таком же настроении, как это было на Ролан Гаррос. Реализовать то, над чем я работаю. Было бы также приятно получить от этого результаты. Но здесь я уже не буду ничего ожидать. По крайней мере, я буду над этим работать, чтобы не попасть в знакомую ловушку (улыбается)”.



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