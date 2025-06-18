Бывший вратарь Сокола продолжит карьеру в штате Нью-Йорк

Савва Сердюк

Бывший вратарь «Сокола» и молодежной сборной Украины Савва Сердюк продолжит карьеру в североамериканской университетской лиге NCAA D3. После четырех сезонов в американской лиге USPHL Premier 21-летний киевлянин сделал выбор в пользу клуба «Потсдам Берз» из штата Нью-Йорк.

«Выбрал Потсдам, так как был тут уже во время зимней Универсиады со студенческой сборной Украины. Очень понравился сам университет и локация, особенно удивила природа в этой местности Нью-Йорка, – рассказывает Савва Сердюк. – Можно сказать, это повышение по карьерной лестнице. Команда «Потсдам» играет в группе SUNYAC и, по моему мнению, это – один из самых сильных дивизионов в лиге. Из NCAA D3 есть вероятность попасть в ECHL, SPHL, FPHL, иногда даже в AHL. Хочу проявить себя с наилучшей стороны и доказать, что я могу быть номером один в команде.

Отдельно выражаю благодарность организации и тренерам клуба «Тампа-Бэй Джуниорс», которые поспособствовали моему переходу в Потсдам и помогли мне во всех аспектах. Переход был очень непростым».

Напомним, что в прошлом сезоне в регулярном чемпионате Сердюк сыграл 20 матчей за «Тампа-Бэй Джуниорс» и одержал 16 побед с двумя шатаутами в активе. В плей-офф Савва выиграл 4 матча из 6, также оформил два «сухаря» и показал высокий процент отраженных бросков – 93,1%

sport.ua